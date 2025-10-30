Китай і США досягли згоди щодо TikTok, – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Китай і США узгодили угоду щодо популярного застосунку TikTok, і Вашингтон очікує її незабаром впровадити.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, цитує Reuters.

Як Бессент заявив у четвер, 30 жовтня, Китай схвалив угоду про передачу права власності на американські активи TikTok.

Очікується, що ними володітиме нове підприємство, яке належатиме переважно американським інвесторам, а частка ByteDance скоротиться до менше ніж 20%, як того вимагає закон про національну безпеку.

– У Куала-Лумпурі ми остаточно узгодили угоду щодо TikTok з точки зору отримання схвалення Китаю, і я очікую, що вона буде реалізована в найближчі тижні та місяці, і ми нарешті побачимо вирішення цього питання, – сказав він зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Міністерство торгівлі Китаю, своєю чергою, заявило, що Китай належним чином вирішить питання, пов’язані з TikTok, зі Сполученими Штатами.

ForUA нагадує, початковий дедлайн для продажу TikTok у ByteDance був 19 січня, але наступного дня після вступу на посаду Трамп підписав указ, який дав компанії ще 75 днів на укладення угоди.

Також нагадаємо, що Беррон Трамп, 19-річний син президента США, розглядається як кандидат на керівну посаду в компанії TikTok.