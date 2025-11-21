WhatsApp перезапускає свою маловідому функцію у додатку

WhatsApp перезапускає свою першу функцію «про мене» («about»), яка розповідає про те, що користувач робить у цей момент. Про це повідомляє The Independent..

Функція «про мене» була першою, яку коли-небудь додали до програми, окрім простих чатів. Вона дозволяє людям швидко додавати оновлення про те, що вони роблять: наприклад, «подорожують» або «на роботі».

Але ця функція використовувалася лише обмежено і здебільшого була прихована в меню програм, що ускладнювало її пошук. Для більшості користувачів додатку вона залишається за замовчуванням: «доступна».

Тепер WhatsApp перезапустить цей інструмент і додасть його в інші місця в додатку, сподіваючись, що це дозволить людям легше ним користуватися. Переробка була зроблена, щоб зробити його «більш помітним, своєчасним і простішим у використанні». Тепер вона буде відображатися у верхній частині індивідуальних чатів, а також у профілі користувача. Її також можна налаштувати на певний проміжок часу, щоб користувачі могли, наприклад, повідомити, що вони перебувають у польоті.

WhatsApp зазначив, що запуск був приурочений до насиченого різдвяного періоду, щоб користувачі могли написати «Сьогодні подорожую - повільно реагую» або, наприклад, зазначити, що вони на різдвяній вечірці на роботі.

Користувачі також зможуть відповідати безпосередньо на повідомлення інших людей, натиснувши на нього.

Оновлення розпочнеться з цього тижня і буде відбуватися поступово, повідомив WhatsApp.

Після запуску користувачі зможуть перейти до налаштувань програми та вибрати опцію «Встановити інформацію про себе», щоб оновити інформацію. Також буде можливість вибрати, як довго воно буде відображатися, або воно зникне через один день.

WhatsApp також дозволить користувачам вибрати, хто може бачити розділ «Про себе», дозволивши його переглядати тільки контактам або всім.