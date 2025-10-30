ДПСУ не веде статистики стосовно виїзду за кордон громадян віком 18-22 років

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що відомство не веде окрему статистику виїзду громадян за віковими групами.

Демченко зазначив, що кількість чоловіків 18-22 років, які перетинають кордон, є невеликою, якщо порівнювати її з загальним пасажиропотоком. Він також додав, що фіксуються випадки повернення представників цієї групи.

«Станом на сьогодні основну частку тих, хто перетинає кордон, становлять жінки, діти та люди похилого віку», — повідомив речник. «Жодного масового відтоку молоді прикордонники не спостерігають», — додав Демченко.

Як повідомляв ForUA, після рішення президента Володимира Зеленського пом’якшити правила виїзду для чоловіків віком 18–22 років, з України за останні два місяці виїхало майже 100 тисяч молодих чоловіків. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дані Прикордонної служби Польщі, яка залишається основним маршрутом виїзду для українців.

Згідно зі статистикою, від кінця серпня до жовтня 99 тисяч українців призовного віку перетнули польський кордон після того, як Київ послабив правила мобілізації, дозволивши чоловікам залишати країну до досягнення 23 років. Для порівняння, у британській армії нині служить близько 70 тисяч військових.

На початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року в Україні запровадили воєнний стан, який забороняв виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років, навіть якщо вони не підлягали мобілізації. За три роки війни уряд України частково змінив систему призову, знизивши вік обов’язкової служби з 27 до 25 років через брак особового складу на фронті. Одночасно молодшим українцям дозволили тимчасово виїжджати за кордон.

Як зазначають аналітики, мета змін — дати молодим людям більше свободи, водночас зберегти потенціал для повернення добровольців на фронт у майбутньому.

За словами представників українського уряду, рішення про пом’якшення правил виїзду було частиною комплексної політики мотивації та управління мобілізацією. Очікується, що частина тих, хто виїхав, повернеться на службу після завершення навчання або роботи за кордоном, а державні програми сприятимуть підготовці резервістів.