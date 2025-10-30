Втеча молоді: майже 100 тисяч українців призовного віку виїхали за кордон

Після рішення президента Володимира Зеленського пом’якшити правила виїзду для чоловіків віком 18–22 років, з України за останні два місяці виїхало майже 100 тисяч молодих чоловіків. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дані Прикордонної служби Польщі, яка залишається основним маршрутом виїзду для українців.

Згідно зі статистикою, від кінця серпня до жовтня 99 тисяч українців призовного віку перетнули польський кордон після того, як Київ послабив правила мобілізації, дозволивши чоловікам залишати країну до досягнення 23 років. Для порівняння, у британській армії нині служить близько 70 тисяч військових.

На початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року в Україні запровадили воєнний стан, який забороняв виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років, навіть якщо вони не підлягали мобілізації. За три роки війни уряд України частково змінив систему призову, знизивши вік обов’язкової служби з 27 до 25 років через брак особового складу на фронті. Одночасно молодшим українцям дозволили тимчасово виїжджати за кордон.

Як зазначають аналітики, мета змін — дати молодим людям більше свободи, водночас зберегти потенціал для повернення добровольців на фронт у майбутньому.

За словами представників українського уряду, рішення про пом’якшення правил виїзду було частиною комплексної політики мотивації та управління мобілізацією. Очікується, що частина тих, хто виїхав, повернеться на службу після завершення навчання або роботи за кордоном, а державні програми сприятимуть підготовці резервістів.

Крім того, нові правила дозволяють молодим людям легально виїжджати для навчання, стажувань та роботи, що може пом’якшити психологічний тиск через постійне перебування в умовах війни.

В той же час хвиля виїзду українців викликала занепокоєння серед європейських країн. Зокрема, у Німеччині повідомляють про зростання кількості молодих українців, які шукають тимчасовий притулок, роботу або соціальну підтримку. Деякі політики побоюються, що така тенденція може створити нову хвилю міграційної напруги, особливо якщо Київ не змінить політику виїзду для чоловіків призовного віку.

Аналітики зазначають, що цей масовий виїзд частково пояснюється тривалим стресом і втомою молоді від війни, а також економічними факторами. Водночас він відображає складний баланс між потребою України в мобілізації та правами громадян на свободу пересування.

Експерти наголошують: хоча цифра у 100 тисяч виглядає значною, це лише частина загальної демографії чоловіків призовного віку, і ефективність мобілізації в умовах війни все ще залишається високою.

Як повідомляло раніше ForUa, у ФРН удесятеро зросла кількість шукачів притулку з України після дозволу на виїзд 18-22-річних.