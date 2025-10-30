Міністерство соціальної політики України спільно з Європейським Союзом працює над розробкою покрокового плану для врегулювання статусу українських громадян після завершення дії Директиви про тимчасовий захист у березні 2027 року. Про це повідомила заступниця голови Мінсоцполітики з євроінтеграції Ілона Гавронська.

Що відбудеться після березня 2027 року?

Після завершення тимчасового захисту у 2027 році, близько 4,7 мільйона українців, які знайшли прихисток у країнах ЄС, матимуть два основні шляхи:

Перехід на інші дозволи на проживання та роботу. Повернення до України.

Рішення залежать від окремих держав

Заступниця голови Мінсоцполітики Гавронська наголосила, що подальша доля українців значною мірою залежатиме від рішень окремих держав-членів ЄС.

Країни з найбільшою кількістю біженців — Польща, Чехія та Німеччина — вже активно готують нові механізми легалізації статусу для українських громадян.

Обмеження нових програм

Водночас, зазначається, що більшість цих програм, які готуються на заміну тимчасовому захисту, можуть мати певні обмеження. Зокрема, у фокусі можуть бути:

Працівники високої кваліфікації та затребуваних професій.

Ті, хто працює та є економічно активним.

Це може ускладнити перехід на нові дозволи для:

Працівників середньої ланки .

Осіб, які не працюють (наприклад, пенсіонерів, студентів або матерів з маленькими дітьми).

У найближчий час очікується деталізація цього покрокового плану, який має забезпечити плавний та скоординований перехід для українців у Європі.