Міністерство соціальної політики України спільно з Європейським Союзом працює над розробкою покрокового плану для врегулювання статусу українських громадян після завершення дії Директиви про тимчасовий захист у березні 2027 року. Про це повідомила заступниця голови Мінсоцполітики з євроінтеграції Ілона Гавронська.
Що відбудеться після березня 2027 року?
Після завершення тимчасового захисту у 2027 році, близько 4,7 мільйона українців, які знайшли прихисток у країнах ЄС, матимуть два основні шляхи:
-
Перехід на інші дозволи на проживання та роботу.
-
Повернення до України.
Рішення залежать від окремих держав
Заступниця голови Мінсоцполітики Гавронська наголосила, що подальша доля українців значною мірою залежатиме від рішень окремих держав-членів ЄС.
-
Країни з найбільшою кількістю біженців — Польща, Чехія та Німеччина — вже активно готують нові механізми легалізації статусу для українських громадян.
Обмеження нових програм
Водночас, зазначається, що більшість цих програм, які готуються на заміну тимчасовому захисту, можуть мати певні обмеження. Зокрема, у фокусі можуть бути:
-
Працівники високої кваліфікації та затребуваних професій.
-
Ті, хто працює та є економічно активним.
Це може ускладнити перехід на нові дозволи для:
-
Працівників середньої ланки.
-
Осіб, які не працюють (наприклад, пенсіонерів, студентів або матерів з маленькими дітьми).
У найближчий час очікується деталізація цього покрокового плану, який має забезпечити плавний та скоординований перехід для українців у Європі.Автор: Галина Роюк