Скільки кроків на день потрібно робити, щоб захиститись від серйозних серцевих захворювань - дослідження

Кожен додатковий крок на день не тільки може зменшити ризик серйозних ускладнень у людей з високим кров'яним тиском, але і швидший темп ходьби також забезпечує значний захисний ефект. До такого висновку прийшли вчені з Університету Сіднея у своєму нещодавньому дослідженні.

Результати, опубліковані в Європейському журналі профілактичної кардіології, демонструють, що навіть менша кількість кроків, ніж часто пропаговані 10 000, може мати значні переваги для здоров'я.

Ключові висновки дослідження

Вчені проаналізували зв'язок між щоденною кількістю кроків, темпом ходьби та ризиком серйозних серцево-судинних захворювань серед 32 192 осіб з гіпертонією. Учасники носили акселерометр на зап'ясті протягом семи днів, а спостереження тривало в середньому близько восьми років.

Основні результати:

Зменшення ризику з кожною 1000 кроків: На кожні додаткові 1000 кроків , зроблених щодня (від базового рівня в 2300 кроків), ризик серцево-судинних ускладнень знижувався на 17 відсотків . Ризик серцевої недостатності зменшувався на 22 відсотки . Ризик інфарктів зменшувався на 9 відсотків . Ризик інсультів зменшувався на 24 відсотки .

Важливість темпу: Вищий темп ходьби (кількість кроків за хвилину) також був пов'язаний зі значно меншим ризиком серйозних серцево-судинних подій.

Висновок дослідників: "Коротше кажучи, ми виявили, що при гіпертонії, чим більше та інтенсивніше ви ходите, тим нижчий ризик серйозних серцево-судинних подій у майбутньому", – зазначає автор дослідження, професор Еммануель Стаматакіс.

Актуальність проблеми

Приблизно 1,28 мільярда людей у світі страждають від високого кров'яного тиску, що значно підвищує їхній ризик серцевих нападів, інсультів та серцевої недостатності. Це дослідження є одним із перших, яке встановлює дозово-залежний зв'язок між щоденною кількістю кроків та серйозними серцево-судинними проблемами, підкреслюючи, що фізична активність є життєво важливою для цієї групи ризику.

Підсумок: Дослідження підтверджує, що регулярна ходьба, особливо у швидшому темпі, є доступним і ефективним способом для людей з гіпертонією значно покращити прогноз свого здоров'я та знизити ймовірність небезпечних ускладнень.