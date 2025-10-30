Ільський нафтопереробний завод (НПЗ), що входить до групи «КНГК-Холдинг», повідомив про тимчасову зупинку частини своїх виробничих потужностей.

Офіційною причиною для припинення роботи названо "плановий ремонт та обслуговування обладнання". Однак джерела в галузі зазначають, що завод також стикнувся з проблемами зі збутом продукції та був змушений скоротити обсяги переробки сировини.

Причини зупинки: від ремонту до економічних проблем

Експерти пов'язують призупинення діяльності Ільського НПЗ із комплексом факторів:

Складна економічна ситуація в країні.

Санкційний тиск , який ускладнює як продаж продукції, так і закупівлю необхідного обладнання.

Затримки з модернізацією виробничих потужностей.

Відновлення повноцінної роботи підприємства, за оцінками фахівців, може зайняти кілька місяців. Точні терміни відновлення виробництва керівництво заводу наразі не називає.

Наслідки для ринку

Ільський НПЗ є одним із важливих гравців на регіональному ринку пального. Його вимушена пауза може негативно позначитися на забезпеченні паливом у регіоні та логістиці поставок.

Це вже не перший випадок закриття чи суттєвого скорочення виробництва на російських НПЗ останнім часом, що сигналізує про зростаючий тиск на нафтопереробну галузь РФ.

Раніше стало відомо, що третина експорту російської нафти під загрозою після відмови греків.