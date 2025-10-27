Третина експорту російської нафти під загрозою після відмови греків

Грецькі танкерні компанії, які перевозять третину російської нафти, що йде на експорт із західних портів, почали відмовлятися від роботи з російськими нафтовиками через санкції адміністрації Дональда Трампа.

Участь грецьких судновласників, які цього року щомісяця вивозили на експорт від 10 до 20 млн барелів російської нафти, наприкінці жовтня скоротилася до мінімуму, повідомляє The Moscow Times.



Нині перевезення сорту Urals здебільшого виконують танкери "тіньового флоту". Водночас фрахтові ставки помітно зросли після посилення санкційного режиму.



Доставка однієї партії Urals із Приморська та Усть-Луги до індійських портів перевищила $8 млн. проти $7 млн. на початку місяця. Окремі перевізники підняли ціни до $10 млн за рейс.



Минулої середи президент США Дональд Трамп запровадив блокувальні санкції проти "Роснафти" і "Лукойлу" - двох найбільших нафтових компаній Росії, на які припадає половина видобутку в країні та кожен другий барель експорту. Одночасно Євросоюз у межах 19-го пакета санкцій додав до "чорних списків" ще 117 танкерів "тіньового флоту", збільшивши їхню загальну кількість до 558.

Нагадаємо, єдиний НПЗ у Сербії опинився на межі закриття через американські санкції.

Фото: The Moscow Times.