Удар по Кремлю: морський експорт нафти катастрофічно обвалився

Росія продовжує відвантажувати сиру нафту, однак економічна ситуація для країни залишається складною через міжнародні санкції та проблеми з логістикою. За даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), головні складнощі виникають у морському експорті. Значна частина суден перебуває в морі без розвантаження через зміну портів призначення, а також для обходу обмежень застосовуються операції ship-to-ship (перевантаження з одного судна на інше).

Станом на початок грудня 2025 року на танкерах знаходиться приблизно 180 мільйонів барелів російської сирої нафти, що на 28% більше, ніж на кінець серпня. Це максимальний рівень із 2022 року.

Попри зростання обсягів експорту, доходи Росії скорочуються через падіння цін. Так, ціни на сорт Urals у Балтійському регіоні впали до 41,16 долара за барель, у Чорному морі — до 38,28 долара, а сорт ESPO подешевшав до 52,36 долара за барель. Для Китаю ESPO продають із дисконтом 5–6 доларів відносно Brent.

Експерти відзначають, що перевантажені маршрути, накопичення нафти в морі та зростання ризиків для покупців свідчать про структурне погіршення умов експорту. Зростають витрати на логістику, а залежність від тіньового флоту зростає, що ще більше обмежує можливості обходу санкцій.

Значний вплив на ринок має міжнародне обмеження діяльності російських компаній «Лукойл» та «Роснефть», запроваджене США у жовтні 2025 року, а також санкції ЄС. Внаслідок цього індійські покупці скорочують закупівлі російської нафти.

Індія стала одним із найбільших клієнтів Росії після втрати європейського ринку у 2022 році, однак навіть переорієнтація на азійські ринки не компенсує економічних втрат, спричинених санкціями та проблемами з логістикою.

