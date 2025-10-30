Війна без пауз: кількість атак по лінії фронту зросла на 16%

Бої на фронті не вщухають. За минулу добу українські військові зафіксували 172 бойових зіткнення — це на 16% більше, ніж днем раніше, повідомив Генштаб ЗСУ.

Найзапекліші бої тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках, де ворог намагається прорвати українську оборону й вийти на стратегічно важливі логістичні шляхи Донбасу. Саме на ці ділянки припала майже половина всіх атак за добу.

Під Покровськом російські війська здійснили 55 штурмів у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне та інших. Українські оборонці тримають позиції попри масовані удари артилерії та безпілотників.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Ворог намагається просунутися у напрямку Предтечиного, Плещіївки та Софіївки, проте всі штурми були відбиті.

Активні бої тривають також поблизу Лимана, Куп’янська, Краматорська, Оріхова та на лівому березі Дніпра. На Північно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень і дев’ять авіаударів. Ворог скинув 24 керовані авіабомби.

Загалом противник здійснив 80 авіаційних ударів, 177 КАБів, 4 323 обстріли, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, і запустив понад 5,6 тисячі дронів-камікадзе.

В той же час авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і техніки противника, а також два артилерійські засоби.

За словами військових аналітиків, така інтенсивність боїв свідчить, що російська армія намагається використати ефект від нещодавніх успіхів під Покровськом, щоб закріпити контроль над частиною промислового поясу Донеччини. Водночас українські підрозділи продовжують тримати оборону, стримуючи ворога виснажувальними боями.

На окремих ділянках фронту, зокрема поблизу Покровська та Мирнограда, тривають ближні бої. Командування ЗСУ повідомляє про стабільну оборону, але визнає, що ситуація залишається “надзвичайно складною” через масоване застосування противником авіації та дронів.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ нарощує обстріли прикордоння: під ударами три області.