Ворожі обстріли порушили рух поїздів у кількох областях

Через ворожі обстріли та пошкодження електропостачання у ряді регіонів України спостерігаються затримки та зміни руху пасажирських і приміських потягів, повідомляє "Укрзалізниця".

Зокрема, проблеми зафіксовані на Миколаївщині, де через знеструмлення курсують резервні тепловози. Затримки стосуються таких потягів:

127 Запоріжжя – Львів

128 Львів – Запоріжжя

51 Одеса – Запоріжжя

7 Харків – Одеса

53 Дніпро – Одеса

Також спостерігаються зміни у русі приміських потягів:

Кіровоградщина: поїзд №6035/6036 (Помічна – Знам’янка) +2,5 год

Чернігівщина / Київщина: поїзд №888/887 (Славутич – Київ-Волинський) +35 хв

Одещина / Миколаївщина / Кіровоградщина: поїзд №6273/6257 (Помічна – Подільськ – Одеса) +50 хв

Миколаївщина: тимчасово не курсує поїзд №6332 (Колосівка – Знам’янка), інші маршрути обмежено

"Укрзалізниця" закликає пасажирів уточнювати актуальний розклад на станціях та вокзалах і уважно слухати оголошення під час поїздки.

