Перезавантаження в ОП триває: Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з економічного розвитку

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 січня, оголосив про нове кадрове рішення в межах оновлення управлінської команди. Главою держави призначено Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, наголосивши на професійному досвіді Фріланд та її ролі в майбутніх економічних трансформаціях України.

«Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій», — зазначив президент.

Акцент на стійкість і відновлення

За словами Зеленського, наразі ключовим завданням для держави є посилення внутрішньої стійкості — як у контексті швидкого відновлення країни у разі успіху дипломатичних зусиль, так і для зміцнення обороноздатності, якщо війна затягнеться через зволікання міжнародних партнерів.

Президент підкреслив, що економічна політика має бути готовою до обох сценаріїв розвитку подій.

Сигнал партнерам і ринку

Призначення Христі Фріланд розглядається як ще один крок у перезавантаженні команди та сигнал міжнародним партнерам і інвесторам щодо фокусу України на реформах, інвестиціях та довгостроковому економічному розвитку.

«Вдячний кожному й кожній, хто готовий допомагати нашій державі та взаємодії з партнерами», — додав Зеленський.

Нагадаймо, раніше Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП.