Рашисти поцілили в гуртожиток у Запоріжжі: серед поранених — шестеро дітей

У ніч на 30 жовтня російські війська кілька годин поспіль атакували Запоріжжя та Запорізький район. Близько четвертої години ранку Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу балістичного удару, після чого в місті пролунали потужні вибухи. Внаслідок ударів було зруйновано частину гуртожитку та пошкоджено житлові будинки й об’єкти інфраструктури. «Є влучання у гуртожиток — там зруйновані кілька поверхів. Сталося декілька займань у житловій забудові. Постраждали й об’єкти інфраструктури», — повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених — двоє з них госпіталізовані: 45-річна жінка та 20-річний чоловік. Ще двом жінкам надали допомогу на місці. Згодом Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до 11 осіб, серед них — шестеро дітей віком від трьох до шести років.

Як повідомляло раніше ForUa, у Запоріжжі ворог поранив чоловіка, який пережив три роки полону, його 7-річного сина вбито.

 

 

 

 

 

 

