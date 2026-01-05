﻿
Голова СБУ написав заяву про відставку — нардеп

Голова Служби безпеки України Василь Малюк написав заяву про відставку на вимогу президента Володимира Зеленського. Про це повідомив народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Відповідну інформацію Гончаренко оприлюднив у своєму Telegram-каналі. За його словами, рішення про відставку Малюка було ініційоване главою держави. «Малюк написав заяву про відставку на вимогу Зеленського», — зазначив депутат.

За інформацією Гончаренка, виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України, ймовірно, буде призначений генерал Євген Хмара — начальник Центру спеціальних операцій СБУ.

Офіційних коментарів з боку Офісу президента або Служби безпеки України станом на цей момент не оприлюднено.

Як повідомляло раніше ForUa, Єрмак залишився у системі Зеленського.

 

 

 

