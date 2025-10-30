Трамп про Україну після зустрічі з Сі: «Це – божевілля. Іноді потрібно дозволити їм воювати»

Президент США Дональд Трамп уперше з 2019 року зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Зустріч відбулася на авіабазі Кіхме поблизу Пусана в Південній Кореї.

Лідери обговорювали торговельні відносини, енергетичні питання та загрози, пов’язані з війною Росії проти України. Це перша особиста зустріч Трампа з китайським лідером після його другого президентського терміну, метою якої є зменшення напруження між двома найбільшими економіками світу.

«Ми довго говорили з Сі про Україну. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони загрузли у боях, і іноді потрібно дозволити їм воювати — це божевілля. Сі допоможе нам щодо України, але ми не можемо зробити набагато більше», — заявив Трамп.

Під час зустрічі обговорювалися можливості зменшення імпорту Китаєм енергоресурсів з Росії, закупівля сільськогосподарських товарів, а також зменшення атомних загроз. Китай, у свою чергу, намагався добитися скасування частини американських тарифів, що свідчить про високий рівень взаємозалежності двох країн.

Зустріч тривала 1 годину 40 хвилин, і обидва лідери пішли без пресконференції, повідомляє Clash Report.

Утім, Трамп пообіцяв, що за результатами перемовин буде опублікована заява. "Але загалом, я думаю, за шкалою від нуля до 10, де 10 - найкращий варіант, я б сказав, що зустріч була на 12. Я думаю, що це була 12", - сказав він.

Також президент США сказав, що домовився із Сі Цзіньпінем про візит до Китаю. "Я поїду до Китаю в квітні, а він приїде сюди десь після цього, чи то у Флориду, Палм-Біч, чи у Вашингтон, округ Колумбія", - зазначив Трамп.

