Суспiльство

Погода 30 жовтня: майже бабине літо

Сьогодні в Україні погоду формуватиме поле підвищеного тиску. Опади не прогнозуються. Лише на крайньому заході можливий невеликий дощ. Вітер - переважно південний 7-12 м/с, у західних областях можливі пориви до 15-20 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря у більшості областей +11-16°. А на півдні та заході може бути і до +18°.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер - південний, 7-12 м/с. Температура повітря в області +11-16°, у столиці +13-15°.

Як повідомляло раніше ForUa, Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

