﻿
Суспiльство

Працівники ТЦК побили військового в Одесі

Працівники ТЦК побили військового в Одесі

Одеські поліцейські встановили військовослужбовців районного ТЦК, які побили військового, звільненого з полону.

"Про інцидент, який стався на початку грудня на одній із вулиць у Пересипському районі Одеси, до поліції повідомив сам потерпілий. 27-річний військовий, якого в червні цього року було звільнено з полону, розповів про осіб у військовому однострої, що спричинили йому тілесні ушкодження", - повідомляє поліція Одеської області.

До події причетні двоє військовослужбовців Пересипського РТЦК та СП, які побили заявника під час конфлікту у ході перевірки військово-облікових документів. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілому завдано легких тілесних ушкоджень.

Дізнавачі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили фігурантам про підозру. Одному – за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження. Другому – за ч. 1 ст. 126 ККУ. Йдеться про умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Згідно з санкціями, за ці правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

Слідчі дії тривають.

Фото: поліція Одеської області.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ОдесаполіціявійськовийТЦК
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Вчені з'ясували, як кава впливає на психічне здоров'я
Здоров'я 29.12.2025 14:15:58
Вчені з'ясували, як кава впливає на психічне здоров'я
Читати
Трамп заявив про готовність Путіна до миру
Полiтика 29.12.2025 13:50:43
Трамп заявив про готовність Путіна до миру
Читати
СБУ затримала у Києві подвійного агента
Столиця 29.12.2025 13:33:38
СБУ затримала у Києві подвійного агента
Читати

Популярнi статтi