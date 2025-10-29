﻿
Суспiльство

Погода 29 жовтня: холод, дощі та поривчастий вітер

Сьогодні по всій території України очікується нестійка погода. Атмосферні фронти принесуть дощі, похолодання та сильні пориви вітру. У більшості регіонів — невеликий дощ. Вітер - переважно південно-західний, 7–12 м/с.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень — пориви вітру 15–20 м/с, повідомили синоптики. Температура повітря +8-13°C, на півдні та Закарпатті - до +16°C.

В Карпатах - мокрий сніг та дощ. Пориви вітру до 17–22 м/с. Температура повітря +1-6°C.

У Києві та області прогнозується невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря у столиці +10-12°C, в області +8-13°C.

Як повідомляло раніше ForUa, Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 29 жовтня
