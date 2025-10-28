Президент анонсував зустріч радників України та ЄС щодо плану для завершення війни

Радники України та ЄС зустрінуться найближчими днями, щоб обговорити риси плану для завершення війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що зустріч відбудеться найближчими днями – у п’ятницю або суботу. За словами президента, цей план спрямований на припинення вогню та подальші кроки.

– Під час "Коаліції охочих" європейські лідери сказали, що хотіли б разом із нами продемонструвати бачення швидких кроків. Це не план закінчення війни, тому що передусім потрібне припинення вогню. Це план, з якого починається дипломатія, – пояснив український лідер.

Володимир Зеленський зауважив, що всі розуміють, що після припинення вогню Росії буде важко поновити агресію, якщо будуть сильні гарантії безпеки.

– Тому цей план приблизно на це і сфокусований. Думаю, що найближчими днями наші радники зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п’ятницю, суботу. Будуть обговорювати риси цього плану, – сказав президент.

Раніше український лідер Володимир Зеленський казав, що Україна та європейські лідери працюватимуть над планом припинення вогню протягом найближчих тижня або десяти днів.

Він окремо зазначив, що план повинен бути коротким, без завеликої кількості деталей.