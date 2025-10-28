New York Times написала неправду про Fire Point, але ГАР МО стежить за ситуацією навколо компанії

Члени Громадської антикорупційної рада при Міноборони (ГАР МО) звинуватили журналіста New York Times Ендрю Крамера у брехні в його статті про українську оборонну компанію Fire Point.

Про це написали члени ГАР МО ветеран Юрій Гудименко та журналістка Тетяна Ніколаєнко.

У своєму матеріалі журналіст NYT пригадав інформацію видання Kyiv Independent, про те, що діяльність компанії Fire Point розслідує НАБУ. Він заявив, що компанії також закидають «отримання привілейованого ставлення, попри проблеми з якістю її безпілотників, які, за словами критиків, зробили їх менш успішними, ніж інші українські варіанти».

Окрім того, журналіст написав, що ГАР МО закликала до парламентського розслідування звинувачень у проблемах з якістю та ціноутворенням. Цей пункт члени громадської ради називають брехнею.

«ГАР МО не зверталась до парламенту щодо дронів FirePoint, як про це написала NYT. ГАР МО взагалі не має звички та традиції звертатись до парламенту. Коли ми збираємо достатню кількість доказів, ми передаємо їх напряму силовим структурам. Звернень до парламенту по FirePoint просто не було, це пряма брехня. New York Times може спростувати її, якщо покаже лист або пост з нашим зверненням до парламенту (не покаже, бо це брехня)», — написав Юрій Гудименко.

Тетяна Ніколаєнко запевнила, що громадська рада стежить за ситуацією з Fire Point, але наявна у них інформація не є достатньою.

«Ми маємо або спростувати публічні звинувачення, або підтвердити їх і передати накопичений фактаж у відповідні органи. Ми цим займаємось. Але інформація NYT — яка має, вочевидь, або бути використана проти виробника дронів, або, навпаки, змусити нас вийти з достроковою комунікацією, без зібраних фактів, і зіграти в інший бік — є відвертою провокацією», — написав Гудименко.

У ГУР запевнили, що повідомлять, коли матимуть достатньо інформації про Fire Point чи іншу компанію.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко також розкритикувала твердження журналіста про неназваний аудит, де нібито стверджується, що безпілотник FP-1 компанії Fire Point можна було б виготовити дешевше, ніж вийшло у його ціні.

«Аудитори виявили, що ця оцінка мала б ініціювати переговори з боку Агентства оборонних закупівель України, але цього не сталося. За словами аудиторів, без цих переговорів контракти були укладені приблизно на 16,7 мільйона доларів дорожче, ніж дешевший варіант виробництва безпілотників», — пише журналіст.

«Я не знаю, хто йому це злив, але один аудит ДАСУ за 2023 рік більший за 400 сторінок. Аудити, про які він пише, проводились в інші дати, і там інші цифри. Може, і більші, але інші. Він вочевидь не зміг проаналізувати дані з аудиту, інакше ви б побачили факти, а не набір загальних фраз», — пише Ніколаєнко.