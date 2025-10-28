Російські війська в ніч на 28 жовтня завдали сьому за жовтень масовану атаку на газову інфраструктуру України, внаслідок чого було пошкоджено виробничі потужності з видобутку газу на Полтавщині.

Про це під час брифінгу заявив голова правління компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Сьогодні вночі сталася вже сьома у жовтні атака, постраждали виробничі потужності з видобутку газу на Полтавщині. Докладемо максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити обладнання", – сказав Корецький.

Він пояснив, що попередні шість атак протягом жовтня спричинили значні руйнування та втрати видобутку газу, що вже призвело до збільшення потреби в закупівлі газу за кордоном.

"Ми маємо стриманий оптимізм щодо залучення коштів, забезпечення імпорту додаткових обсягів газу для сталого проходження опалювального сезону. Проте слід бережливо ставитися до споживання кожного кубометру газу для того, щоб спільними зусиллями проходити жахіття війни, і щоб цей опалювальний сезон був сталим", – наголосив Сергій Корецький.

Очільник "Нафтогазу" запевнив, що наразі компанія має достатньо "внутрішніх сил", а також запас ремонтних частин для проведення максимально швидких відновлювальних робіт.

Нова стратегія ударів Росії

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко вважає, що атакуючи українську енергосистему, російські війська застосовують тактику "випаленої землі", прагнучи стерти енергооб’єкти з лиця землі.

"На кожен з енергооб’єктів зараз здійснюються масовані атаки. Щодня велика маса дронів та ракет намагаються стерти їх з лиця землі", – зазначив очільник компанії.

Однак, завдяки європейським партнерам, Україна накопичила значний запас обладнання, а також напрацювала механізми ліквідації пошкоджень та має необхідних фахівців і досвід для швидкого відновлення.

Раніше стало відомо, що Кремль перетворює зиму на зброю проти українців.