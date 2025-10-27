Нова фаза війни: Кремль перетворює зиму на зброю проти українців

Російський диктатор, не маючи змоги завоювати Україну на полі бою, прагне знищити її шляхом повітряних атак на енергетичну інфраструктуру. Кремль систематично атакує електромережі, системи центрального опалення та газопостачання, намагаючись зробити частину України непридатною для життя, підірвати промисловість і спровокувати масову еміграцію, повідомляє The Economist.

«Мета Путіна — зробити частини країни непридатними для життя, підірвати промисловість та заохотити масову еміграцію і паніку», — пише видання. Автори наголошують, що російська стратегія стала ще більш холоднокровною й цинічною, ніж раніше. За кілька днів до запланованої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського російські ракети й безпілотники зупинили водопостачання Києва, а столичне метро вперше залишилося без електрики.

Атаки також спричинили тривалі блекаути в прифронтових регіонах — зокрема на Сумщині та Чернігівщині, де частини областей залишалися без світла кілька днів.

Попри це, журналісти зазначають, що Україна вже має досвід протидії подібним викликам і створила запас трансформаторів для швидкого відновлення пошкодженого обладнання. «Досяжною метою може бути уповільнення руйнувань настільки, щоб встигати замінювати пошкоджене», — зазначає видання.

За даними ДСНС, по всій країні вже розгорнуто понад 500 “Пунктів незламності” для підтримки населення під час можливих блекаутів. Крім того, держава формує сотні нових підрозділів, що поєднують протиповітряну оборону з дронами для захисту ключових об’єктів.

Журналісти попереджають, що ця зима може стати для України найскладнішою за весь час повномасштабної війни: «Тривалі відключення електроенергії в багатьох регіонах є реальною перспективою. Путін, відчувши запах крові, навряд чи зупиниться». «У попередні роки його атаки лише зміцнювали рішучість України. Цього разу вони можуть бути більш ефективними», — підсумовує видання.

Як повідомляло раніше ForUa, лише половина підстанцій Укренерго мають антидроновий захист.