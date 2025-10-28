Рашисти посилили наступ у Донецькій області: стратегічні шахтарські центри під загрозою

Російська армія різко збільшила інтенсивність атак у Донецькій області, зосередивши зусилля на східному напрямку. Це відбувається на тлі безуспішних мирних ініціатив президента США Дональда Трампа, повідомляє The Financial Times..

За даними видання, окремі російські підрозділи вже проникли у межі Покровська, однак українська сторона заперечує інформацію про повне оточення міста. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що в місто зайшло близько 200 російських військових, а по всій лінії фронту тривають інтенсивні бої. Бойові дії ведуться не лише на підступах до Покровська, а й у самому місті, де діють диверсійно-штурмові групи противника.

Покровськ до 2024 року залишався ключовим транспортно-логістичним вузлом, і його втрата може стати стратегічним ударом для України, відкривши ворогові шлях до наступних напрямків. Основну увагу російські війська зосередили на агломерації Покровськ-Мирноград, великих шахтарських центрах із довоєнним населенням близько 100 тисяч осіб.

Українська розвідка повідомляє, що противник намагається прорватися до стратегічно важливих трас та завдати ударів по українських лініях постачання за допомогою безпілотників.

Одночасно російські сили активізували обстріли енергетичної інфраструктури у північно-східних регіонах України. Через удари по Сумській, Чернігівській та Харківській областях низка населених пунктів тимчасово залишилася без електропостачання. Аналітики відзначають, що Москва поєднує військовий тиск на фронті з ударами по тилу, намагаючись дестабілізувати промисловість та створити енергетичний тиск напередодні зими.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти стали частіше здійснювати механізовані атаки на сході та півдні.