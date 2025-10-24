﻿
Війна

Ситуація на фронті: окупанти стали частіше здійснювати механізовані атаки на сході та півдні

Російські окупаційні війська збільшують частоту механізованих атак на сході та півдні України, спираючись на погіршення погодних умов. Дощі та тумани ускладнюють роботу українських операторів дронів, які ефективно знищують техніку та живу силу ворога, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 23 жовтня росіяни провели посилені наступи на Сіверськ із напрямків Серебрянки та Верхньокам'янського. Українські військові відбили атаки, знищивши танк, три бойові машини піхоти, три баггі та близько 20 мотоциклів. Ще один механізований наступ росіяни провели у Часовому Яру, втративши дві МТ-ЛБ, два квадроцикли та близько 40 загарбників.

Днем раніше, 22 жовтня, спроби скористатися хмарністю зафіксували поблизу Мирнограда, а 20 жовтня російські війська провели механізовані штурми поблизу Малої Токмачки та Новоандріївки.

Окупанти використовують несприятливі погодні умови для штурмів, оскільки туман і дощ знижують ефективність українських безпілотників, — зазначають аналітики.

Разом із тим, експерти нагадують, що восени ефективність дронів зростає, адже опале листя на деревах ускладнює маскування ворожих сил, і їм стає складніше уникати ударів з повітря.

Як повідомляло раніше ForUa, Покровський напрямок залишається найнапруженішим.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУГенштабситуація на фронтівійна в Україніатаки на сході та півдні
