Україна вперше вразила російський підводний човен класу «Варшавянка»

Служба безпеки України повідомила про проведення унікальної спецоперації в порту Новоросійська, під час якої було уражено російський підводний човен. За даними СБУ, вперше в історії підводні дрони «Sub Sea Baby» підірвали субмарину класу 636.3 «Варшавянка», відому за класифікацією НАТО як Kilo.

Унаслідок вибуху підводний човен зазнав критичних пошкоджень і фактично був виведений з ладу. У СБУ зазначили, що на борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», які Росія використовує для ударів по території України.

У спецслужбі уточнили, що операція була проведена спільно 13-м Головним управлінням військової контррозвідки СБУ та Військово-морськими силами України.

За оцінками СБУ, вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько 400 млн доларів, а з урахуванням міжнародних санкцій будівництво аналогічної субмарини може обійтися Росії вже до 500 млн доларів. Ці човни також відомі під неофіційною назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітними для сонарів.

У Службі безпеки додали, що уражений човен змушений був перебувати в порту Новоросійська після серії успішних атак українських надводних морських дронів «Sea Baby», які витіснили російські кораблі та субмарини з Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.