﻿
Спорт

Від рингу до екрану: Усик дебютував у кіно, зігравши легенду ММА

Від рингу до екрану: Усик дебютував у кіно, зігравши легенду ММА

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик успішно дебютував у повнометражному кіно, зігравши легендарного українського бійця змішаних єдиноборств Ігоря Вовчанчина у новій біографічній стрічці «Незламний» (The Smashing Machine).

Фільм, присвячений життю американського бійця Марка Керра, вперше був представлений на Венеційському кінофестивалі у вересні 2025 року. Головну роль у стрічці виконав голлівудська зірка Двейн «Скеля» Джонсон.

Дебют Усика на великому екрані одразу привернув увагу критиків. Багато хто відзначив, що його гра була автентичною, а фірмова усмішка боксера, яку він часто демонструє на рингу, додала його персонажу особливої харизми.

Усик, який є чинним абсолютним чемпіоном світу з боксу у важкій вазі, продовжує дивувати своїх шанувальників, розширюючи свої горизонти за межі спорту. Роль Вовчанчина, одного з перших українських бійців, які досягли успіху у світових ММА, стала значним кроком у його новій кар'єрі.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Усик увійшов до десятки найбагатших боксерів в історії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

бокскіноММАОлександр УсикНезламний
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ЄС вимагає повного виведення військ РФ із Запорізької АЕС, щоб уникнути ядерної катастрофи
Енергетика 01.10.2025 09:30:40
ЄС вимагає повного виведення військ РФ із Запорізької АЕС, щоб уникнути ядерної катастрофи
Читати
Британська принцеса приїхала до України
Суспiльство 01.10.2025 09:12:12
Британська принцеса приїхала до України
Читати
У російському Ярославлі горить НПЗ
Війна 01.10.2025 08:44:14
У російському Ярославлі горить НПЗ
Читати

Популярнi статтi