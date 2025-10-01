Від рингу до екрану: Усик дебютував у кіно, зігравши легенду ММА

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик успішно дебютував у повнометражному кіно, зігравши легендарного українського бійця змішаних єдиноборств Ігоря Вовчанчина у новій біографічній стрічці «Незламний» (The Smashing Machine).

Фільм, присвячений життю американського бійця Марка Керра, вперше був представлений на Венеційському кінофестивалі у вересні 2025 року. Головну роль у стрічці виконав голлівудська зірка Двейн «Скеля» Джонсон.

Дебют Усика на великому екрані одразу привернув увагу критиків. Багато хто відзначив, що його гра була автентичною, а фірмова усмішка боксера, яку він часто демонструє на рингу, додала його персонажу особливої харизми.

Усик, який є чинним абсолютним чемпіоном світу з боксу у важкій вазі, продовжує дивувати своїх шанувальників, розширюючи свої горизонти за межі спорту. Роль Вовчанчина, одного з перших українських бійців, які досягли успіху у світових ММА, стала значним кроком у його новій кар'єрі.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Усик увійшов до десятки найбагатших боксерів в історії.