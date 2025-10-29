Британець, який здивував усіх, проти абсолюта: чи має Вордлі хоч найменший шанс перемогти Усика

У Лондоні відбувся вечір професійного боксу, головна подія якого створила сенсацію та визначила наступного обов'язкового претендента на бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти непереможного українця Олександра Усика.

У поєдинку за тимчасовий чемпіонський пояс та статус претендента зустрілися Фабіо Вордлі та Джозеф Паркер. Попри те, що Вордлі вважався аутсайдером, він несподівано здобув перемогу, закріпивши за собою право вийти на ринг проти Усика.

Прогнози на бій Усик – Вордлі: скепсис проти нокауту

Після сенсаційної перемоги Вордлі, боксерська спільнота одразу почала обговорювати його шанси у потенційному протистоянні з абсолютним чемпіоном.

Дейв Аллен: "Не можу уявити його перемогу над Усиком"

Британський супертяж Дейв Аллен у коментарі для Seconds Out віддав належне шляху свого земляка — Вордлі, який без аматорської школи зумів піднятися до рівня топового бійця. Проте він залишається скептичним щодо його шансів проти українського чемпіона.

"Чесно кажучи, не можна скидати цю людину з рахунків. Вордлі в хорошій формі, він жорсткий, у нього важкий удар. Тому не можна ставити на ньому хрест. Але чи уявляю я його перемогу над Усиком? Не особливо. Не можу уявити, що він до нього наблизиться," – заявив Аллен. Він також визнав, що був не правий, ставлячи на Паркера: "Я був упевнений, що Паркер його переможе. Я повинен визнати свою помилку. Я був дуже неправий. Вордлі постійно стає кращим."

Дерек Чісора: "Не протримається й трьох раундів"

Набагато категоричнішим у своєму прогнозі був Дерек Чісора, який сам виходив на ринг проти Олександра Усика. В інтерв'ю The Sun Sport він висловив 100% переконаність у перемозі українського абсолюта.

"Якщо Вордлі вийде в ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається й трьох раундів – його розіб’ють вщент," – заявив Чісора. – "Кажу це тому, що добре знаю Олександра та його стиль бою."

Хто такий Фабіо Вордлі?

Новий обов'язковий претендент є доволі неординарною фігурою у світі боксу:

Шлях без аматорів: Вордлі не мав аматорської кар'єри, а займався боксом просто для підтримки фізичної форми. Його потенціал помітив Ділліан Вайт , який став його менеджером.

Професійна кар'єра: Дебютував у 2017 році. Наразі його рекорд вражає: 21 бій, 20 перемог (з яких значна частина нокаутом) і лише одна нічия. Він досі залишається непереможним .

Титули: Є тимчасовим чемпіоном світу в хевівейті за версіями WBO та WBA, а також неодноразово володів національними та континентальними поясами.

Рейтинг: За даними BoxRec, Фабіо Вордлі посідає друге місце у світовому рейтингу надважкого дивізіону, одразу слідом за Олександром Усиком.

Перемога Вордлі гарантує, що наступний суперник абсолютного чемпіона Усика вже визначений. Хоча прогнози експертів виглядають несприятливими для британця, його здатність створювати сенсації робить потенційний бій привабливою подією для фанатів.