Погода 28 жовтня: дощитиме майже по всій країні

Сьогодні на всій території України, крім східних областей, пройдуть невеликі дощі. Вітер - західний, південно-західний, 7-12 м/с. У західних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомили синоптики. Температура повітря +8-13°, на півдні та південному сході країни +11-16°.

У Карпатах - невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с. Температура повітря +1-6°.

У Києві та області - хмарно з проясненнями. невеликий дощ. Вітер - південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці +10-12°; на Київщині + 8-13°.

Як повідомляло раніше ForUa, Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів