﻿
Технології

Держагентство "ПлейСіті" заблокувало 33 акаунти в TikTok за незаконну рекламу

Держагентство "ПлейСіті" заблокувало 33 акаунти в TikTok за незаконну рекламу

В Україні державне агентство "ПлейСіті" заблокувало 33 акаунти в TikTok за незаконну рекламу азартних ігор. Про це пресслужба держагентства повідомила у Телеграмі.

"Продовжуємо системний моніторинг соціальних мереж, стрімінгових сервісів і відеоплатформ. Відтепер маємо дієвий інструмент протидії акаунтам у TikTok, які порушують законодавство", - зазначили в "ПлейСіті".

В агентстві повідомили, що вже заблокували 33 акаунти і ще 20 перебувають на розгляді.

Сумарне охоплення цих профілів - 365 тис. підписників. Аудиторія сторінок, які перевіряються, становить понад 625 тисяч.

Як зазначив на сайті Міністерства цифрової трансформації України голова "ПлейСіті" Геннадій Новіков: "Ми подаємо скаргу до TikTok, і за кілька діб акаунт блокується. До вересня це були лише поодинокі випадки, і наші заявки розглядалися дуже довго. Зараз ми вже налагодили процес і маємо дієвий інструмент протидії незаконній рекламі азартних ігор і на цій платформі".

У Мінцифри поінформували, що паралельно триває активна співпраця з Meta. Завдяки цій взаємодії вже заблоковані 54 сторінки в Інстаграмі, які незаконно рекламували азартні ігри.

"Наша мета — гарантувати безпечний цифровий простір для українців. Спільно з PlayCity продовжуємо моніторити соціальні мережі, стрімінгові сервіси й відеоплатформи, та шукати осіб, що порушують законодавство", - зазначили в Мінцифри.

У відомстві анонсували подальше посилення співпраці з глобальними цифровими платформами з метою блокування незаконної реклами азартних ігор у соцмережах.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

блокуваннясоцмережімінцифритехнологіїакаунтиТікТокДрежагентство ПлейСіті
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача було присвячене українській далекобійності
Полiтика 27.10.2025 19:03:07
Чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача було присвячене українській далекобійності
Читати
Підполковника та майора поліції звільнили через вимагання хабаря в OnlyFans-моделі
Суспiльство 27.10.2025 18:45:39
Підполковника та майора поліції звільнили через вимагання хабаря в OnlyFans-моделі
Читати
Під час зустрічі з Трампом Орбан лобіюватиме нафтові інтереси рашистів
Енергетика 27.10.2025 18:27:34
Під час зустрічі з Трампом Орбан лобіюватиме нафтові інтереси рашистів
Читати

Популярнi статтi