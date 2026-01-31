Аварія в енергосистемі 31 січня не пов’язана з кібератакою

Міністерство цифрової трансформації заявило, що аварійна ситуація в енергосистемі України 31 січня не була наслідком кібератаки. За інформацією відомства, причиною стали технологічні проблеми на лініях між енергосистемами України та Молдови, а українська енергосистема продовжує реагувати на подію, тривають відновлювальні роботи.

Раніше в Міністерстві енергетики повідомили, що вранці 31 січня сталася системна аварія через технологічне порушення. Одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між західною і центральною частинами України. Це призвело до каскадного відключення в Об’єднаній енергетичній системі України та розвантаження блоків атомних електростанцій.

Щоб зберегти цілісність енергосистеми, у низці областей запровадили аварійні відключення. У міністерстві наголосили, що дефіцит потужності залишається дуже високим, тому екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, першочерговим завданням є заживлення об’єктів критичної інфраструктури.

За прогнозами фахівців, електропостачання мають повернути протягом найближчих годин, однак у різних регіонах строки можуть відрізнятися. Поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує часу.

У компанії ДТЕК повідомили, що відновлення електропостачання відбувається почергово, аби уникнути перевантаження мереж і не допустити нових аварій.

Станом на 14:00 у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновили енергопостачання для об’єктів критичної інфраструктури, повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, наступним етапом стане поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях світло вже повертають населенню. Водночас зберігається значний дефіцит потужності, а частина регіонів залишається на аварійних графіках відключень.

Енергетики разом із фахівцями водоканалів працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання.

Міністерство енергетики Молдови раніше повідомляло про аварійне вимкнення в енергосистемі країни через проблеми в українській мережі. Без електроенергії залишилися низка міст, зокрема Кишинів.

В Україні про знеструмлення інформували в Києві, Київській, Житомирській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Дніпропетровській областях. У столиці через екстрені відключення тимчасово зупинялося метро та виникли перебої з водопостачанням.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. У Києві без тепла залишаються кілька сотень багатоповерхівок із близько шести тисяч будинків, які були відключені від опалення внаслідок російського удару 24 січня, частина з них повторно після попередніх обстрілів.

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що просив рашистського ватажка Владіміра Путіна тимчасово не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі повідомляли про готовність утриматися від ударів до 1 лютого.