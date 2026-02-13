WhatsApp звинувачує Москву у спробі «повністю заблокувати» месенджер

Популярний месенджер WhatsApp повідомив, що уряд Росії 12 лютого намагався повністю заблокувати сервіс. Компанія, що належить Meta, звинуватила Москву у спробі змусити росіян цілковито перейти на державний додаток.

– Уряд Росії намагався повністю заблокувати WhatsApp, щоб змусити росіян користуватися державним додатком для стеження. Спроба ізолювати понад 100 мільйонів користувачів від приватного та безпечного спілкування – це крок назад і може лише знизити безпеку людей у Росії. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб користувачі залишалися на зв’язку, – мовиться у заяві WhatsApp.

Водночас Росія посилює обмеження і для інших месенджерів. Цього тижня російський державний регулятор зв’язку запровадив додаткові обмеження для Telegram – популярного ресурсу у країні.

Паралельно з цим Москва запускає новий державний месенджер MAX, яким заохочують користуватися замість WhatsApp та Telegram.

11 лютого в Росії зафіксували повне припинення роботи популярного месенджера. Роскомнадзор офіційно видалив доменне ім’я сервісу зі своїх DNS-серверів. Тепер доступ до додатка заблокували на базовому рівні доменної системи, що робить користування платформою майже неможливим без сторонніх інструментів.

Раніше заступник голови Комітету з інформаційної політики Держдуми РФ Андрій Свинцов заявив, що WhatsApp заблокують в Росії на весь 2026 рік.

У самому Роскомнагляді 15 січня заявили, що не бачать підстав для зняття обмежень з WhatsApp. У серпні російський регулятор заблокував можливість дзвінків через месенджер під приводом боротьби з шахрайством, тоді як восени почав його сповільнювати. У грудні РКН попередив про повне блокування WhatsApp, заявивши, що сервіс і далі “порушує російське законодавство”, а також використовується для “обману громадян” та їх залучення до “терористичної діяльності”.

Згодом керівництво WhatsApp звинуватило владу РФ у прагненні обмежити спілкування громадян і пообіцяло “боротися” за своїх користувачів.

Тим часом WhatsApp є найпопулярнішим месенджером у Росії. Згідно з даними Mediascope, його авдиторія у країні становить 96,2 млн осіб. У Google Play він посідає п’яте місце серед застосунків у категорії “Зв’язок”.