Зеленський анонсував план припинення вогню і передбачив реакцію Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що впродовж 7–10 днів має бути готовий план припинення вогню, однак висловив сумнів, що президент РФ Володимир Путін на нього погодиться.

Тим часом, колишній президент США Дональд Трамп вкотре прокоментував ситуацію, заявивши, що наближається потенційне завершення війни між Україною та Росією.

Лавров заявляв про готовність Путіна прийняти пропозицію США

Ці заяви пролунали на тлі недавніх повідомлень від російської сторони, які, поширювані пропагандистським виданням ТАСС, нібито вказували на готовність Росії до врегулювання.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що Путін готовий "практично рухатися вперед на запропонованій основі" щодо пропозиції США про врегулювання війни в Україні.

Водночас, за словами Лаврова, американська сторона "безпосередньо не відреагувала" на російські сигнали, і сторони "домовилися зробити паузу для розгляду пропозицій". Зміст та деталі цієї "пропозиції США" Лавровим не розкривалися.