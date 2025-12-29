Сніговий хаос у США та Європі: загинули люди, тисячі рейсів затримано

США та низку країн Європи охопили сильні снігові шторми, що призвело до людських жертв та масштабних порушень у роботі транспорту, повідомляє Reuters.

У Швеції шторм «Йоганнес» забрав життя щонайменше двох людей — вони загинули через падіння дерев. Сотні тисяч людей у Скандинавії залишилися без електропостачання, а у Фінляндії було знеструмлено понад 120 000 будинків. Через сильний вітер в аеропорту Кітілла на півночі країни тимчасово зупинили рух — вітер зніс два літаки.

У Нью-Йорку випало 11 сантиметрів снігу, чого не було з січня 2022 року. Було скасовано понад 900 рейсів, загалом у США затримано понад 9 000 авіарейсів через негоду.

Синоптики попереджають, що снігові шторми можуть продовжитися і в наступні дні, закликаючи людей уникати поїздок та дотримуватися правил безпеки.

