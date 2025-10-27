﻿
Несподіваний розворот: Путін начебто готовий прийняти “план США” щодо України

Російський диктатор нібито готовий рухатися за пропозицією США щодо врегулювання війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

За його словами, Путін готовий “практично рухатися вперед на запропонованій основі”. Водночас, як стверджує Лавров, американська сторона “безпосередньо не відреагувала” на російські сигнали, і сторони “домовилися зробити паузу для розгляду пропозицій”.

Аналітики CSIS Futures Lab зазначають, що мирний план Дональда Трампа може передбачати “кероване замороження” конфлікту — тобто деескалацію бойових дій без політичного визнання окупації українських територій.

Видання Onet пише, що серед ключових пунктів американських пропозицій Росії:

- припинення вогню без укладення мирної угоди;

- фактичне визнання окупованих територій через відтермінування питання на 49 або 99 років;

- поступове скасування санкцій і можливе відновлення енергетичної співпраці з Москвою.

Водночас, за даними джерел, Москва не отримала гарантій щодо припинення військової допомоги Україні.

