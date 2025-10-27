Пекельна ніч на Росії: вибухи під Москвою, закриті аеропорти та пожежа на нафтобазі

Міністерство оборони Росії повідомило, що вночі проти 27 жовтня нібито перехопило та знищило 193 безпілотники, які "летіли з боку України". За інформацією російського відомства, найбільше дронів знищили:
Брянська область — 47
Калузька область — 42
Московська область — 40 (34 прямували до Москви)
Тульська область — 32
Курська область — 10
Орловська область — 7
Ростовська та Воронезька області — по 4
Оренбурзька та Тамбовська області — по 2
Бєлгородська, Липецька та Самарська області — по 1
У Серпухівському районі Московської області, за даними російських телеграм-каналів, загорілася нафтобаза, яку нібито вже загасили.
Поблизу столиці РФ також лунали вибухи, місцева влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони. В аеропортах Домодєдово та Жуковський були введені тимчасові обмеження. Інформації про постраждалих наразі немає.
Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський назвав цілі для ракет Tomahawk на території РФ.
Автор: Тетяна Андрійко