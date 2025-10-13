Зеленський назвав цілі для ракет Tomahawk на території РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі застосування далекобійних ракет Tomahawk удари спрямовуватимуться виключно по військових цілях у РФ. «Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас — це військові цілі. Я думаю, найважливіше — зменшити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну… Якщо ми говоримо про далекобійні удари, то говоримо виключно про військові цілі», — сказав Зеленський в інтерв’ю Fox News.

Президент підкреслив, що Сили оборони України дотримуються міжнародного гуманітарного права і ніколи не атакували мирних мешканців, навіть попри постійні обстріли Росією цивільних об’єктів на території України.

За словами Зеленського, удари Tomahawk та інших далекобійних систем мають стратегічний характер — вони покликані ослабити військовий потенціал РФ і зменшити здатність країни вести затяжну війну.

В інтерв’ю також було підкреслено, що Україна уважно оцінює ризики ескалації: використання таких ракет не має на меті завдавати шкоди цивільному населенню і обмежується об’єктами, що безпосередньо пов’язані з російською армією та військово-промисловим комплексом.

Крім того, Зеленський наголосив на важливості міжнародної підтримки, зокрема в контексті надання Україні сучасних систем далекобійної зброї та навчання українських військових для їх ефективного застосування. «Ми повинні мати можливість захищати себе і водночас зменшувати спроможність Росії вести війну», — підсумував президент.

Як повідомляло раніше ForUa, досі лишається невідомим, чи ухвалене рішення про постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.