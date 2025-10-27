Коли розпочнеться опалювальний сезон, повідомили в Міненерго

Опалювальний сезон для побутових споживачів в Україні може розпочатися вже найближчими днями через суттєве похолодання. Водночас російські удари по енергетичній інфраструктурі за останні два місяці ускладнили підготовку до зими.

«Для побутових споживачів опалювальний сезон може розпочатися найближчими днями через зниження температури. Рішення ухвалюватимуть органи місцевої влади самостійно», — зазначила міністр енергетики СвітланаГринчук. За її словами, соціальна інфраструктура вже отримала тепло в багатьох регіонах, а в деяких областях опалення подали і на об’єкти критичної інфраструктури.

Гринчук підкреслила, що Україна входила в осінньо-зимовий період із «позитивними очікуваннями», адже була відновлена генерація та зремонтовані системи передачі й розподілу електроенергії. Однак ситуація ускладнилася через масовані російські удари по енергооб’єктах, яких РФ завдавала протягом останніх двох місяців, передає Суспільне.

«Якби не фізичний захист, який був зведений на енергооб’єктах, ті удари могли б завдати набагато більше втрат, і ми мали б значно більше відключень», — наголосила очільниця Міненерго.

Раніше голова “Укренерго” Віталій Зайченко повідомив, що теплопостачання в оселях українців можуть запустити протягом 10 днів, щоб зменшити навантаження на електромережу. За останній місяць споживання електроенергії в країні зросло більш ніж на 20% через похолодання.

Місцева влада ухвалює рішення про старт опалювального сезону самостійно. Згідно з нормами, опалення вмикають, коли середньодобова температура триматиметься нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві опалювальний сезон може початися тільки в грудні.