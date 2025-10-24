Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко висловив застереження щодо строків початку опалювального сезону в Києві, припускаючи, що подача тепла в оселі киян може бути суттєво відкладена.

За його словами, в умовах пошкодженої інфраструктури та необхідності економії ресурсів, старт опалювального сезону в столиці може відбутися лише в грудні.

"У Києві опалювальний сезон може початися тільки в грудні, в окремих районах його старт відкладали навіть до 10 числа", — заявив Олег Попенко.

Експерт наголошує, що на тлі загальної складної ситуації з енергетикою та газопостачанням в країні, муніципалітети змушені максимально відтерміновувати запуск тепла, незважаючи на традиційні терміни, коли опалення вмикають після трьох днів середньодобової температури нижче +8°C.

Його прогноз викликає занепокоєння серед мешканців столиці, особливо з огляду на те, що минулих років у деяких районах вже траплялися випадки запізнення з подачею тепла до початку грудня через аварії та проблеми з ремонтами.

Міська влада Києва наразі офіційно заявляє про технічну готовність до старту сезону, але остаточне рішення щодо дати початку опалення у житлових будинках прийматиметься з урахуванням погодних умов та необхідності раціонального використання енергоресурсів.