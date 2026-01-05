Київське «Колесо огляду» арештоване через загрозу життю людей

Подільський районний суд Києва підтримав позицію прокуратури та постановив арештувати атракціон «Колесо огляду» на Контрактовій площі із забороною його експлуатації.

Під час перевірки правоохоронці виявили аварійний стан дерев’яних брусів, на яких тримається металева конструкція. Це створює реальну загрозу життю та здоров’ю людей.

Подільська окружна прокуратура наполягала на зупинці роботи атракціону через високий ризик аварійної ситуації з тяжкими наслідками, включно з травмами або загибеллю відвідувачів.

Раніше Офіс генпрокурора розпочав розслідування через трагедію на атракціоні у Києві. Прокуратура ще у 2021 році вимагала зупинити його роботу, однак лише зараз суд наклав офіційний арешт.