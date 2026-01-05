﻿
Столиця

Київське «Колесо огляду» арештоване через загрозу життю людей

Київське «Колесо огляду» арештоване через загрозу життю людей

Подільський районний суд Києва підтримав позицію прокуратури та постановив арештувати атракціон «Колесо огляду» на Контрактовій площі із забороною його експлуатації.

Під час перевірки правоохоронці виявили аварійний стан дерев’яних брусів, на яких тримається металева конструкція. Це створює реальну загрозу життю та здоров’ю людей.

Подільська окружна прокуратура наполягала на зупинці роботи атракціону через високий ризик аварійної ситуації з тяжкими наслідками, включно з травмами або загибеллю відвідувачів.

Раніше Офіс генпрокурора розпочав розслідування через трагедію на атракціоні у Києві. Прокуратура ще у 2021 році вимагала зупинити його роботу, однак лише зараз суд наклав офіційний арешт.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиївсудпрокуратураКонтрактова площаКолесо огляду
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Колишня канадійська міністерка стала радницею Зеленського
Полiтика 05.01.2026 16:50:28
Колишня канадійська міністерка стала радницею Зеленського
Читати
Режим тріщить: лідер Ірану готує втечу до Москви у разі поразки протестів — The Times
Дайджест 05.01.2026 16:31:33
Режим тріщить: лідер Ірану готує втечу до Москви у разі поразки протестів — The Times
Читати
Мадуро-диктатура: що продемонструвала Україні та світу операція США у Венесуелі
Аналітика 05.01.2026 16:21:03
Мадуро-диктатура: що продемонструвала Україні та світу операція США у Венесуелі
Читати

Популярнi статтi