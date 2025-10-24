﻿
Надзвичайні події

Чоловік підірвав гранату в потязі на Житомирщині під час затримання: 5 людей загинули, 2 поранені

Чоловік підірвав гранату в потязі на Житомирщині під час затримання: 5 людей загинули, 2 поранені

Надзвичайна подія на Житомирщині: У потязі чоловік підірвав гранату під час затримання, є загиблі та поранені

У місті Овруч Житомирської області стався трагічний інцидент у приміському потязі, де під час спроби затримання чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху 5 осіб загинули та ще 2 отримали поранення.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію (зокрема, korosten.today), правоохоронці намагалися затримати чоловіка, який, за попередньою інформацією, перебував у розшуку. У момент затримання він кинув боєприпас.

Інцидент стався у потязі на станції Овруч. Усі обставини та деталі події з'ясовуються. На місці працюють слідчо-оперативні групи.

Раніше стало відомо про "загадкову" смерть у ТЦК: 43-річний киянин помер через день після мобілізації.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

вибухпотягзагиблігранатаЖитомирщина
