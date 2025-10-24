"Загадкова" смерть у ТЦК: 43-річний киянин помер через день після мобілізації

У Києві 43-річний чоловік, Роман Сопін, помер у лікарні наступного дня після мобілізації, отримавши тяжку черепно-мозкову травму, ймовірно, під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у розподільчому пункті. За фактом смерті поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Як повідомляється, киянина Романа Сопіна мобілізували, і він проходив ВЛК. За словами журналістки Дарини Трунової, яка є його знайомою, Роман зателефонував батькам із проханням передати йому речі. Однак вже наступного дня родина отримала дзвінок із лікарні: у чоловіка була закрита черепно-мозкова травма, що потребувала невідкладної трепанації черепа. 23 жовтня, попри зусилля медиків, Роман Сопін помер.

Спочатку, за інформацією Трунової, поліція Подільського району не відкривала кримінальне провадження, через що батьки звернулися до Державного бюро розслідувань.

Розслідування поліції

Сьогодні, 24 жовтня, поліція Києва повідомила, що розпочала розслідування. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) з додатковими позначками, що стосуються встановлення обставин смерті.

За попередньою інформацією поліції, 43-річний чоловік, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, «впав на підлогу та травмувався». Присутні мобілізовані нібито надавали йому домедичну допомогу.

Слідчі Подільського управління поліції вже опитали більше десятка свідків. Для встановлення точної причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.