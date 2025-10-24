Санкції США проти Росії: реальні проблеми чи лише символічний крок

Нові санкції США проти російської нафтової промисловості навряд чи змінять воєнні цілі президента РФ, проте загалом додадуть проблем російській економіці, вважають аналітики New York Times.

На думку засновниці компанії політичної аналітики R.Politik Тетяни Станової, Росія давно готується до можливості посилення санкцій. «Для Путіна ця війна залишається екзистенційною, і він готовий багато чого витримати», — зазначила вона.

Деякі експерти в Росії вважають, що нові санкції США матимуть обмежений ефект. Аналітики відзначають, що Росія навчилася обходити обмеження через «тіньовий флот» із сотень старих суден, не застрахованих західними компаніями, та використовуючи буферні компанії у третіх країнах.

Видання нагадує, що доходи від продажу нафти і газу складають близько чверті російського бюджету. Нафтова промисловість РФ також потерпає від ударів з боку України.

Через те, що на Росію припадає близько 9% світових продажів нафти, будь-які обмеження на її експорт можуть підштовхнути ціни до зростання та створити додаткові стимули для обходу санкцій.

Журналісти нагадують, що адміністрація Джо Байдена раніше запроваджувала санкції проти російських компаній «Сургутнефтегаз» і «Газпромнефть», проте їхній ефект був обмеженим. Експерт з енергетики Фонду Карнегі Сергій Вакуленко зазначив, що «Лукойл» зіткнеться з серйозними проблемами, але це будуть проблеми компанії, а не всієї російської економіки.

В цілому, російська економіка стикається з проблемами, навіть якщо вони недостатні, щоб змусити Путіна змінити курс. За прогнозами, доходи Росії від нафти і газу цього року скоротяться до близько 100 мільярдів доларів проти майже 135 мільярдів у 2024 році, зокрема через зниження цін на нафту. Підвищення ставок Центральним банком РФ обмежило економічне зростання до приблизно 1% цього року, порівняно з понад 4% у 2023–2024 роках.

