США завдали нищівного удару по нафтовому експорту РФ в Індію

Постачання російської нафти до Індії, які різко зросли після вторгнення РФ в Україну, найближчим часом скоротяться майже до нуля через введені США санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл", повідомляє Bloomberg.

За даними аналітиків, після внесення найбільших російських нафтових виробників до "чорного списку" продовжувати імпорт стане вкрай складно. З початку року на Росію припадало понад 36% всіх поставок нафти в Індію, що робило її одним із найбільших покупців російської сировини.

Індія історично не закуповувала російську нафту, надаючи перевагу Близькому Сходу, але після 2022 року ситуація змінилася: через цінову стелю для РФ у 60 доларів за барель індійські компанії почали активно купувати дешеву російську нафту.

Нові санкції США безпосередньо обмежують основні потоки нафти з Росії. Винятком може залишитися лише Nayara Energy, яка працює з російською сировиною, але більшість контрактів на постачання Urals тепер доведеться переорієнтувати на інших постачальників.

Аналітики зазначають, що Індія зможе швидко адаптуватися до змін, оскільки до 2022 року практично не купувала нафту з РФ. У короткостроковій перспективі це означає зупинку запланованих поставок і пошук нових джерел сировини.

Як повідомляло раніше ForUa, дві найбільші нафтові компанії Росії потрапили під санкції США.