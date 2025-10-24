Сьогодні світло відключатимуть за скороченими графіками

Сьогодні на більшості територій України зберігатимуться погодинні графіки відключень електроенергії. Водночас компанія «Укренерго» повідомила, що обмеження будуть менш жорсткими, ніж напередодні.

За інформацією «Укренерго», обмеження споживання електроенергії пов’язані з наслідками масованих ракетних і дронових атак росії на об’єкти української енергосистеми. У результаті частина інфраструктури зазнала пошкоджень, через що в окремих регіонах спостерігається дефіцит електроенергії.

«24 жовтня в окремих регіонах України вживатимуться заходи обмеження споживання. Причина введення обмежень – наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», – зазначили в “Укренерго”.

Для побутових споживачів з 07:00 до 23:00 діятимуть погодинні відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Промислові підприємства у цей же час працюватимуть за графіками обмеження потужності.

В компанії наголошують, що обсяг обмежень може змінюватися протягом дня. Українцям рекомендують стежити за повідомленнями своїх операторів електромереж, аби завчасно підготуватися до можливих відключень.

Найскладніша ситуація залишається на півночі та сході України, зокрема в Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях. Там тривають ремонтні роботи, але їхнє виконання ускладнюють постійні російські обстріли.

Як повідомляло раніше ForUa, лише половина підстанцій Укренерго мають антидроновий захист.