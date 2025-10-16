Енергетична війна: лише половина підстанцій Укренерго мають антидроновий захист

Більше половини ключових об’єктів державного оператора магістральних електромереж "Укренерго" обладнані інженерним захистом для протидії атакам дронів. "На сьогодні понад половину об’єктів "Укренерго" мають антидроновий захист другого рівня. Будівельні роботи ведуться постійно", — зазначили в компанії.

Для встановлення захисту на підстанціях необхідно тимчасово вимикати обладнання, через що частина регіонів може залишитися без світла. Саме тому роботи виконують у дві черги:

- Перша черга вже завершена на ключових підстанціях, що забезпечують передачу електрики із заходу на схід та з півдня на північ.

- Друга черга планується завершити у першій половині 2026 року.

В "Укренерго" запевнили, що мають достатні запаси високовольтного обладнання для оперативної заміни пошкоджених елементів енергосистеми. За словами компанії, запаси перевищують нормативи в 2–3 рази, частково завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Аварійні відключення

Внаслідок ударів російських дронів енергосистема України знову зазнала уражень - знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях. Через складну ситуацію в енергосистемі в кількох областях запроваджено аварійні відключення: Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Хмельницька та частина Черкаської областей.

Також із 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України можливе обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

У "Укренерго" наголошують, що інженерний антидроновий захист та значні запаси обладнання дозволяють швидко реагувати на удари ворога та мінімізувати наслідки для споживачів, але мешканці регіонів повинні бути готові до тимчасових обмежень подачі електроенергії.

Як повідомляло раніше ForUa, США встановили в Україні мережу акумуляторів для протистояння ударам РФ.