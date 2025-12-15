﻿
Енергетика

Чому графіки відключень електроенергії різняться по регіонах, пояснили енергетики

Чому графіки відключень електроенергії різняться по регіонах, пояснили енергетики

Через дефіцит генерації та проблеми з розподілом електроенергії, що спричинені російськими обстрілами, в Україні застосовуються графіки погодинних відключень споживачів. Однак вони можуть змінюватися протягом доби залежно від обсягів генерації та споживання, повідомив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, обсяги генерації залежать від погодних умов. Наприклад, у сонячну погоду ефективніше працюють сонячні електростанції, і можна підключити більше споживачів. Коли ж сонця немає, генерація зменшується, і частину споживачів доводиться відключати. Додатковими причинами відключень можуть бути поломки обладнання генерації чи розподілу електроенергії.

"Стосовно Києва та області, зараз збільшилася кількість аварійних вимкнень і виходу з ладу обладнання, яке просто не витримує шаленого графіка включень і відключень. Навіть у багатоквартирних будинках ліфти часом не запускаються автоматично після відновлення живлення. Тому графіки стабілізаційних вимкнень дотримуються не завжди саме через локальні аварії", — пояснив Рябцев.

Експерт також пояснив, чому в різних регіонах в рамках єдиної енергосистеми тривалість графікив відключень суттєво відрізняється. Він зазначив, що електроенергія не може передаватися «повітрям». Перекидання електроенергії здійснюється через лінії електропередач, які мають фізичні обмеження пропускної здатності. "Не можна передати, наприклад, 2 ГВт від західного кордону України на Сумщину, бо немає лінії передач, яка б це дозволила. Тому різна тривалість відключень у регіонах зумовлена наявними генеруючими обʼєктами, лініями електропередач і їх пропускною здатністю, а не роботою енергетиків", — зазначив Рябцев.

Як повідомляло раніше ForUa, ремонт українських ТЕС може затягнутися.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

електропостачанняелектромережівідключення світлаграфіки відключеньобсяги генераціїпередача електроенергії
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Кривава трагедія: голівудського режисера та його дружину зарізали у власному будинку
Культура 15.12.2025 08:33:06
Кривава трагедія: голівудського режисера та його дружину зарізали у власному будинку
Читати
Берлінський формат: сьогодні переговори Києва і Вашингтона продовжаться
Головне 15.12.2025 08:14:41
Берлінський формат: сьогодні переговори Києва і Вашингтона продовжаться
Читати
Віткофф підбив підсумки переговорів у Берліні: «Є прогрес»
Головне 15.12.2025 07:53:40
Віткофф підбив підсумки переговорів у Берліні: «Є прогрес»
Читати

Популярнi статтi