Чому графіки відключень електроенергії різняться по регіонах, пояснили енергетики

Через дефіцит генерації та проблеми з розподілом електроенергії, що спричинені російськими обстрілами, в Україні застосовуються графіки погодинних відключень споживачів. Однак вони можуть змінюватися протягом доби залежно від обсягів генерації та споживання, повідомив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, обсяги генерації залежать від погодних умов. Наприклад, у сонячну погоду ефективніше працюють сонячні електростанції, і можна підключити більше споживачів. Коли ж сонця немає, генерація зменшується, і частину споживачів доводиться відключати. Додатковими причинами відключень можуть бути поломки обладнання генерації чи розподілу електроенергії.

"Стосовно Києва та області, зараз збільшилася кількість аварійних вимкнень і виходу з ладу обладнання, яке просто не витримує шаленого графіка включень і відключень. Навіть у багатоквартирних будинках ліфти часом не запускаються автоматично після відновлення живлення. Тому графіки стабілізаційних вимкнень дотримуються не завжди саме через локальні аварії", — пояснив Рябцев.

Експерт також пояснив, чому в різних регіонах в рамках єдиної енергосистеми тривалість графікив відключень суттєво відрізняється. Він зазначив, що електроенергія не може передаватися «повітрям». Перекидання електроенергії здійснюється через лінії електропередач, які мають фізичні обмеження пропускної здатності. "Не можна передати, наприклад, 2 ГВт від західного кордону України на Сумщину, бо немає лінії передач, яка б це дозволила. Тому різна тривалість відключень у регіонах зумовлена наявними генеруючими обʼєктами, лініями електропередач і їх пропускною здатністю, а не роботою енергетиків", — зазначив Рябцев.

