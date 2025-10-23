Антимонопольний комітет оштрафував два водоканали за порушення закону

Антимонопольний комітет України визнав дії двох водоканалів порушеннями закону України "Про захист економічної конкуренції" і наклав на підприємства штрафи на загальну суму у розмірі понад 11 млн грн.

Про це АМКУ інформує на своєму сайті.

"Тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України на своїх засіданнях визнали дії двох водоканалів порушеннями, передбаченими пунктом 1 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", – говориться у повідомленні.

На підприємства наклали штрафи та зобов'язали припинити порушення.

Підставою для відкриття справ були заяви споживачів про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначено у повідомленні.

Було встановлено, що одне підприємство з 1 січня 2024 року встановило необґрунтований розмір плати за абонентське обслуговування для споживачів послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого водовідведення, "у які включено витрати на проведення повірки розподільчих засобів обліку води, що не передбачено чинним законодавством України".

Також воно встановило однаковий розмір плати за абонентське обслуговування для споживачів послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого водовідведення.

"Займаючи монопольне становище, підприємство порушило законодавство про захист економічної конкуренції", – повідомляє АМКУ.

"Такі його дії призводять до ущемлення інтересів споживачів (фізичних осіб та юридичних споживачів), оскільки останні несуть додаткові фінансові витрати, які неправомірно включені у розрахунок плати за абонентське обслуговування", – говориться у повідомленні.

Друге підприємство до 1 червня 2024 року нараховувало споживачам на об'єктах, що відносяться до житлового фонду, плату за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за тарифами, встановленими для населення, а з 1 червня 2024 року почало нараховувати без врахування категорій цих об'єктів.

Тимчасові адміністративні колегії визнали, що водоканали порушили законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на регіональних ринках послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Раніше Антимонопольний комітет покарав теплопостачальну компанію, яка нараховувала плату без урахування показань індивідуальних засобів обліку теплоенергії.

Також Антимонопольний комітет України виявив змову між ТОВ "Будівельна компанія "Антаро Білд" та ТОВ "Валентор ЛТД" під час їхньої підготовки та участі в аукціонах в Одесі.

Раніше Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Волинська аграрна компанія" та фізичну особу-підприємця на суму 292,5 тис грн, які брали участь в двох аукціонах на купівлю права оренди двох земельних ділянок Колодяжненської сільської ради.

Антимонопольний комітет України також оштрафував ПрАТ "Карлівський машинобудівний завод" – компанія без дозволу отримала контроль над частиною активів ТОВ "Варіант Агро Буд".

АМКУ оштрафував на понад 9,8 млн грн за змову фірми "Грінер" та "Левентон", які діяли узгоджено під час участі в торгах на закупівлю операційних столів, організованих держпідприємством "Медичні закупівлі України".