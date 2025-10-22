Майже по всій Україні запровадять заходи обмеження споживання електроенергії

У більшості областей України 23 жовтня вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Обмеження діятимуть із 07:00 до 23:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Як зазначили в компанії, для побутових споживачів будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужности.

В Укренерго додали, що у разі зміни ситуації, про це повідомлять додатково, а також закликали споживати електроенергію ощадливо.

22 жовтня через масовану атаку РФ по енергетичній інфраструктурі України у ніч на 22 жовтня, зранку в більшості регіонів запровадили аварійні відключення електроенергії. Найскладніша ситуація спостерігається на Сумщині та Чернігівщині. Згодом у частині областей України запровадили графіки погодинних відключень.

Крім того, з 16:00 до 20:00 у всіх регіонах України застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промислових споживачів.