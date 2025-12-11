﻿
Суспiльство

В кількох областях Україні скорочують графіки відключення світла

В кількох областях Україні скорочують графіки відключення світла

Є тенденція до покращення енергоспоживання, що вже позначається на зменшенні тривалості графіків обмежень в кількох областях.

"Уряд працює над скороченням тривалості графіків обмежень для населення і промисловсті. Можна констатувати, що тенденція до покращення прослідковується. Графіки в окремих регіонах стали суттєво меншими", - повідомив заступник міністра енергетики Олександр В'язовченко.

За його словами, обленерго та генерація роблять усе можливе, аби відключень стало менше.

Внаслідок чергових ударів РФ по енергетиці в четвер, є додатково знеструмлені споживачі в Одеській та Полтавській областях.

"Частину вже заживили. Відновлювальні роботи тривають", – сказав він, наголосивши, що найскладнішою залишається ситуація з енергопостачанням на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та в Запорізькій області.

"В кількох областях відновлювальні роботи ускладенені високим рівнем ризику для енергетиків, які є пріоритетною ціллю для РФ", – підкреслив В’язовченко.

Він зазначив, що цього тижня росіяни вчергове навмисне цілили в критично важливе обладнання газової інфраструктури, від якого залежить безперебійне постачання газу.

Пропрацьвані різні сценарії проходження ОЗП.

Фото: 24 канал.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнаМіненергоенергетикаелектроенергія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Суд у Відні остаточно заблокував екстрадицію Фірташа, якого США звинувачують у корупції
Свiт 10.12.2025 19:40:59
Суд у Відні остаточно заблокував екстрадицію Фірташа, якого США звинувачують у корупції
Читати
П’яний психопат напав із ножем на військового в Івано-Франківську
Надзвичайні події 10.12.2025 19:28:46
П’яний психопат напав із ножем на військового в Івано-Франківську
Читати
Потрібна кримінальна відповідальність: На OLX та інших майданчиках торгують повітряними трофеями
Технології 10.12.2025 19:01:53
Потрібна кримінальна відповідальність: На OLX та інших майданчиках торгують повітряними трофеями
Читати

Популярнi статтi