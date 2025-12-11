В кількох областях Україні скорочують графіки відключення світла

Є тенденція до покращення енергоспоживання, що вже позначається на зменшенні тривалості графіків обмежень в кількох областях.

"Уряд працює над скороченням тривалості графіків обмежень для населення і промисловсті. Можна констатувати, що тенденція до покращення прослідковується. Графіки в окремих регіонах стали суттєво меншими", - повідомив заступник міністра енергетики Олександр В'язовченко.



За його словами, обленерго та генерація роблять усе можливе, аби відключень стало менше.

Внаслідок чергових ударів РФ по енергетиці в четвер, є додатково знеструмлені споживачі в Одеській та Полтавській областях.



"Частину вже заживили. Відновлювальні роботи тривають", – сказав він, наголосивши, що найскладнішою залишається ситуація з енергопостачанням на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та в Запорізькій області.



"В кількох областях відновлювальні роботи ускладенені високим рівнем ризику для енергетиків, які є пріоритетною ціллю для РФ", – підкреслив В’язовченко.

Він зазначив, що цього тижня росіяни вчергове навмисне цілили в критично важливе обладнання газової інфраструктури, від якого залежить безперебійне постачання газу.

Пропрацьвані різні сценарії проходження ОЗП.