У Путіна є план маніпуляції Трампом і цей план працює, - Коффлер

Президент Росії Володимир Путін та його оточення створили для президента США Дональда Трампа ілюзію, нібито саме Україна та європейці зривають «мирний план». Про це пише аналітикиня Ребека Коффлер у матеріалі The Telegraph, зазначаючи: Кремль застосовує до американського президента спеціальну тактику впливу, розроблену ще у радянські часи.

За даними видання, російські посадовці публічно демонструють «готовність» підтримувати пропозиції Білого дому, паралельно звинувачуючи Київ у «непоступливості» та посилюючи удари по Україні. Водночас вони навмисно залишають свої заяви двозначними. Наприклад, фраза, що план США «може стати основою для мирних угод», сприймається Трампом як зелене світло, тоді як РФ не припиняє обстріли.

Коффлер пояснює, що Кремль використовує метод «рефлексивного контролю», створений у СРСР для впливу на агентів. Він полягає у тому, щоб підсилювати наявні упередження людини — у випадку Трампа це його прагнення до перемоги та небажання визнавати поразку, а також переконання у власній здатності укладати вигідні угоди.

За словами аналітикині, саме тому Трамп висуває Україні ультиматуми та заявляє про необхідність підписати «мирний план», переконаний, що це автоматично приведе до згоди Путіна. Кремль же створює Вашингтону картинку: варто Зеленському погодитися — і війна завершиться. Насправді, підкреслює Коффлер, відбувається протилежне. Коли Москва вважає себе сильною, вона не підписує компроміси.

Путін, наголошує авторка, керується впевненістю у своїй перевазі: армія у 1,3 млн людей, хитка позиція Трампа щодо допомоги Україні та обмеженість інструментів тиску США і НАТО. Кремль прагне або дотиснути Україну військовою силою, або змусити Захід прийняти його вимоги.

11 грудня «Дзеркало тижня» повідомило деталі нової версії «мирного плану», який з’явився після консультацій США з РФ та Україною. Він передбачає створення «демілітаризованої зони» на третині Донеччини, припинення боїв по лінії розмежування та передачу контролю над ЗАЕС іншій стороні. У документі є й положення, які Кремль неодноразово відкидав, але Трамп вірить, що отримавши згоду Зеленського, автоматично отримає згоду Путіна.